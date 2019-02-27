Kadın dizisinde heyecan devam ediyor. Kadın'ın yayınlanan 51. son bölümünde Bahar ile Sarp'ın olan biteni konuştukları yüzleşme diziye damga vurdu. Bahar, Şirin'in neden olduklarını ve yaptıklarını öğrendikçe kahroldu. Bahar, Arif'i sevdiğini söylediği anlarda ise Sarp çılgına döndü. Ancak bu yüzleşme ve Sarp'ın Bahar'ı sevip Pırıl'ı sevmediğini söylemesi Pırıl'ın intihara kalkışmasına neden oldu. Pırıl'ı kurtaran ise Bahar oldu. Suat, Pırıl'ı almaya geldiğinde Bahar Pırıl'dan onları da götürmesini istedi. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp'ın, Pırıl'ı almaya gelen Suat'a "Benim karım Bahar" diye bağırdığı ve bunu Bahar'ın duyduğu görülüyor. Bahar gidecek mi, kalacak mı? Mahallede ise Arif'e kurulan bir kumpas var. Arif gözaltına alınıyor. Kadın 51. son bölüm özeti ve 52. yeni bölüm fragmanı
KADIN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KADIN 51. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Arif ile kaçmaya çalışırken Sarp’a yakalanan Bahar ne yapacağını bilemez. Artık Sarp ile o evde kalmak istemese de Sarp ve Arif’in kavgasından sonra olayın iyice büyümesini önlemek için eve geri dönmek zorunda kalır.
Sarp ise Bahar’ın Arif ile kaçmaya çalıştığını gördükten sonra deliye döner. Bahar’ın tüm olanlardan sonra bir de Arif’i sevdiğini itiraf etmesi ise Sarp’ı mahveder.
Pırıl ise Sarp’ın Bahar’a olan aşkının her gün şahidi olmaktan çok sıkılmıştır ve dayanamayıp isyan eder. Sarp’a olan aşkı tüm yaşananlardan sonra onu çok düşüncesizce bir şey yapmaya iter.
Emre’nin Şirin’e olan ilgisinin farkına varan Hatice ise, Suat’tan kurtulma düşüncesiyle oldukça sevinmektedir. Şirin’in bir diğer versiyonu olan İdil ise, Şirin’e karşı gardını çoktan almıştır. Birbirlerini hiç sevmeyen bu ikili birbirlerinin arkasından kuyularını kazmaya devam edecektir.
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