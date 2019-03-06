Kadın dizisi 53. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu son bölümün ardından yayınlandı. Hyecan ve hüznün eksik oladığı son bölümde Sarp'ın peşine Nezir düşüyor. İşte, Kadın 53. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pırıl’ı almaya gelen Suat, artık Sarp’ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl’dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı’na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar’ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif’in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan nasıl kurtulacaktır?