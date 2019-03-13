Kadın 53. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Kadın'da Nezir, dağ evine gitti ve Bahar ile çocukları rehin aldı. Sarp bunu öğrenince öldürüleceğini bile bile, dağ evine gitti. Sarp'ın yolda Münir'e verdiği vasiyet duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise, Arif'in babasıyla birlikte hapishaneye girdiği görülürken, Sarp'ın Nezir ile karşı karşıya geldiği an merak uyandırıyor. Sarp, Nezir'e "senin kadınlara ve çocuklara zarar vermediğini biliyorum" diyor, Nezir'in cevabı ise "kadınlar doğru da çocukları kim ekledi bilmiyorum" karşılığını veriyor. Kadın 54. yeni bölüm fragmanı ve 53. son bölümü haberimizde.

KADIN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dağ evinin yerini öğrenen Nezir, eve geldiğinde Sarp’ı göremeyeceği için büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sarp’a karşı daha da güçlenmek ve onu bir an önce bulmak için Pırıl’ı da kaçırır. Fakat Pırıl ile beraber elindeki tüm kozları da kullanmış olacaktır.

Nezir’in artık cevabını istediği tek bir soru vardır; Sarp Çeşmeli nerede? Tüm olanlardan habersiz, kaza yapan Sarp ise bu kazadan sağ kurtulabilecek mi?

Sağ kurtulsa da ailesini rehin alan Nezir’in elinden onları ve kendisini kurtarabilecek mi?