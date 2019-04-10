Kadın 58. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Kadın'da Nezir; Sarp, Bahar ve çocukları neden serbest bıraktığını bir tek Doruk'a söyledi. Sarp ile birlikte olmak istemeyen Bahar'ı çocukların tepkisi durdurdu. Bir süreliğine Enver ve Hatice'nin evinde Sarp ile birlikte yaşayacaklar. Bu sırada Nezir, Arif'in de hapisten çıkmasını sağlayan delili Kıymet'e verdi. Hapisten çıkan Arif'in ilk sözleri Bahar'ın yanına gitmek istediği oldu. Sarp ise Arif'e karşı cephe almaya başladı bile. Arif ile Sarp'ın arasındaki savaş önümüzdeki bölümlerde başlayacak. Kadın 57. son bölüm özeti ve 58. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KADIN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı, henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizde olacak.

KADIN 57. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir.

Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.

Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.