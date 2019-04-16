Kadın 58. son bölümü yayınlandı. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın son bölümünde Arif ile Sarp büyük bir kavgaya tutuşuyor. Cezaevinden çıkan Arif soluğu Bahar'ın yanında almak istiyor. Çocukların okuluna giden Arif karşısında Sarp'ı görünce kavgaya tutuşuyorlar. Öte yandan Bahar'a gelen kutu Sarp'ı meraklandırıyor. Arif daha sonra Bahar'ın çalıştığı kafeye giderek karşısına çıkıyor.

KADIN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 58. son bölümünün yayınlanmasının ardından Kadın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

KADIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.