Kadın 61. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Kadın'da Ceyda'nın çocuğunun babası olduğunu öğrendi. Emre'nin sıradaki hamlesi merak ediliyor. Bahar, Sarp ile bir kez daha yüzleşti. Bu kez onu affetmek istediğini ama bunu yapamadığını söyleyerek sadece çocuklarının babası olarak affettiğini söyledi. Bu esnada Münir, Sarp için ev bakmaya Arif'in yanına geldi. Arif bilmeden Sarp'a Saray Apartmanı'nda ev kiralıyor. Arif ile Sarp'ın yüzleşmesi şimdiden merak konusu oldu. Kadın 60. son bölüm özeti ve 61. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KADIN 61. YENİ BÖLÜM FARGMANI ÇIKTI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KADIN 60. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.

Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?