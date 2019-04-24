Kadın 59. son bölümde artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir? Zor bir karar vermesi gereken Bahar'ın kafası çok karışıktır. Peki Kadın 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 59. son bölüm özeti...

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 60. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADIN 59. BÖLÜM ÖZETİ

Emre'nin Şirin'in umurunda olmadığını öğrenen İdil, elindeki tek kozu da kaybettiğini düşünmektedir. Şirin'den ihtiyacı olan parayı almak için başka yollara başvurur. Şirin ise Ceyda'nın oğlunun Emre'den olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Ceyda'nın yanında alır. Şirin'in bunu nereden öğrendiğini anlayamayan ve darmadağın olan Ceyda'nın bu durum karşısında suçlayacağı tek bir isim vardır: Bahar.



Ceyda'dan Bahar ve Sarp'ın aynı evde yaşadığını öğrenen Arif, sinirlerine hakim olamaz. Bu kez Bahar'ı asla affetmemekte de kararlıdır. Her şeyi Bahar ile açık açık konuştuğu zaman ise Bahar'dan şok bir cevap alacaktır. Artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir?