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Kadın 63. son bölüm: Bahar fotoğrafları gördü, Sarp'a hesap sordu! Kadın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 63. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Kadın'da Doruk'un sünnet düğünü pek çok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Sarp'ın Şirin ile olan görüntülerini gören Bahar, Nezir'in düğüne gelmesi ile çileden çıkarak Şirin'e saldırdı. Kısmet sayesinde karakoldan çıkan Sarp'a Bahar hesap sordu. Ceyda ise Emre'nin Arda ile kapıya gelmesi ile çok mutlu oldu. İşte Kadın 64. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 63. son bölüm özeti

Kadın

Kadın 64. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Kadın'da birçok düğüm çözülürken yeni düğümler de ortaya çıktı. O düğümlerin en önemlisi Bahar, Şirin ile Sarp'ın fotoğraflarını gördü ve Sarp'tan hesap sordu. Sarp fotoğrafların kurmaca olduğuna Bahar'ı ikna edebilecek mi? Bir diğer önemli gelişme ise Ceyda cephesinde yaşandı. Merakına ve vicdanına yenik düşen Emre Arda'yı alıp Ceyda'ya getirdi. Peki bundan sonra Emre Arda ve Ceyda'nın yanında olacak mı? İşte Kadın 63. son bölüm özeti ve 64. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KADIN 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Ancak Kadın 64. yeni bölüm fragmanına dair detaylar gelirle gelmez ayrıntılar haberimizde olacak.

KADIN 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkilemiştir. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.

Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarır. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalır.

 

Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap sorar. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmayacaktır.

 

Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşayacaktır.

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