Kadın 64.son bölümü izleyicisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın'ın son bölümünde seyircinin yüreğini ağızlara getiren gelişmeler yaşandı. Yol ortasında bayılan Bahar'ı hastaneye götürmek isteyen Hatice, Sarp ve Arif korkunç bir kaza geçiriyor.

KADIN 65. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yaz ayının gelmesi ile birlikte sezon finaline giren Kadın'ın 65. yeni bölümü Eylül ayında yeniden kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur.

Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?