Kadın 66. son bölümünde Hatice'nin gidişi herkese şok etkisi yaratırken, Bahar ve Sarp için de ikinci bir şansı doğurdu. Bahar yaşanan her şeyin geride kalmasını isterken, Sarp ile yeniden başlama kararı aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise şoke eden gelişme yaşandı. Bahar'ın Sarp'ı uyandıramadığı fragmanda, Bahar'ın "İnsan bir kere doğar, bir kere ölür bu çok basit bir şey. ama benim ki iki kere öldü" sözleri, Sarp'ın öldüğünü akıllara getiriyor. Kadın 67. yeni bölüm fragmanı ve 66. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 66. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hatice’nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin’dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.

Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif’in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.

Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin’i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice’yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?