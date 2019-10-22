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HaberlerTelevizyon

Kadın 68. son bölüm: Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 68. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sarp'ın ölüp ölmediği merak konusu olurken Kadın son bölümünde, Sarp'ın hali yürekleri ağza getirdi. Peki, Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kadın 68. son bölüm özeti

Kadın

Kadın 69. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Kadın son bölümünde, Sarp'ın ölüm ile kalım arasında verdiği savaş Bahar'ı bir kez daha yıkar. Eski eşinin durumu Bahar'ı darmadağın ediyor.

KADIN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 69. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

 

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