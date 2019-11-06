Kadın 70. son bölümü bu akşam ekranalra geldi. Kadın'da yine heyecan dolu bir bölüm geride kadı. Şirin kurduğu planla adım adım Arif'e yaklaşırken, Ceyda'da Arda ile ilgili öğrendiği gerçeğin ardından ne yapacağını bilemez hale geldi. Bahar ile Ceyda yeni bir iş bulmak için girdikleri yolda başlarına yeni bir dert açıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Berşan'ın bulduğu yeni işte başlarına açılan dertte Enver'i kaçırılırken Bahar ve Ceyda da tehdit ediyor. İşte Kadın 71. yeni bölüm fragmanı ve 70. son bölüm detayları...

KADIN 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 70. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor?

Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.

Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?