Kadın 74. son bölümde heyecan yine yüksekti. Kadın'da Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyledi. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girdi. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecek. Bahar'ın bir diğer belası Cem oldu. Kadın 75. yeni bölüm fragmanı ve 74. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 74. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?