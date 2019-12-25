Kadın 77. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Kadın'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Arif ile Bahar arasındaki yakınlaşma sürüyor. Ancak Arif ile Bahar'ın denize attıklarını sandıkları silah Şirin'in eline geçti. Yılbaşı için hazırlıklar yapılırken, gelen silah sesi büyük panik yarattı ve Arif ya da Şirin'in vurulmuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Kadın 78. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 77. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KADIN 77 SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.