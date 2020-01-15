Kadın 78. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Kadın'da Bahar'ın, Arif'i kaybetmek istemediğini söylemesi ikilinin yakınlaşmasını sağladı. Ancak Bahar'ın yaşadıklarını Fazilet'e anlatması duyguları ile çok daha doğru bir şekilde yüzleşmesine neden oldu. Enver, yine kontrolden çıkan Şirin ile ne yapacağını düşünüyor. Bu sırada Arif'in Şirin'in Sarp'ı öldürdüğünü öğrenmesi büyük bir şok etkisi yarattı. Arif şimdi ne yapacak? Dizinin yeni bölüm fragmanında da Arif'in Bahar ve Enver'e Sarp'ın eceliyle ölmediğini söylediği görülürken, hemen ardından Bahar Şirin'i sokak ortasında dövmeye başlıyor. Arif, gerçeği söyledi mi? Kadın 79. yeni bölüm fragmanı ve 78. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 78. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif’in bu olay sırasında Şirin’in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bu olay aynı zamanda da Bahar’ın Arif’i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif’e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.

Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin’in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?