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'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

Konya'da, Twitter hesabından yaptığı "Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" paylaşımı büyük tepki gören Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, yine Twitter'dan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Rektörlük de Karalı'nın istifa ettiğini açıkladı

21.11.2018 - 18:50 | Güncelleme: DHA

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlan ediyorum; Aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. Dekan Karalı, gelen tepkiler üzerine, mesajı silerek, "Kadınlarımıza verilen değerin, aile bağlamından uzaklaştırılıp, iş hayatındaki katkılarıyla ölçülmesinden ve böylece ailenin zarar görmesinden rahatsızlık duyduğum için bir tweet attım. Ancak konunun başka yerlere çekilmesinden rahatsız olduğum için söz konusu tweeti'mi çekiyorum'' paylaşımında bulundu.

İSTİFA ETTİ

DHA'nın haberine göre Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı, bugün akşam saatlerinde yine Twitter'dan yaptığı açıklamada ise istifa ettiğini duyurdu. Dekan Karalı, şunları kaydetti:

''Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum; medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip bir birey olarak, tamamen düşünce özgürlüğü sınırları içinde sosyal medya üzerinden açıkladığım bir görüşüm üzerinden verilen ölçüsüz tepkiler bağlamından koparılmış, yorumlar ve zorlamalı çıkarımlar şahsımla sınırlı kalmayıp, bağlı bulunduğum kurumumu ve şehrimi yıpratma boyutuna ulaşmıştır. Temsil ettiğim makamın sorumluluğu bu fütursuz saldırılara cevap vermeme mani olduğundan yürütmekte olduğum idari görevlerimden istifa ediyorum.''

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü de, Dekan Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın yürütmekte olduğu dekanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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