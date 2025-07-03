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        Haberler Gündem Güncel Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu! | Son haberler | Son dakika haberleri

        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!

        Mersin'de dün akşam saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Silifke'de yaşanan olayda Pırşenk Bartan adlı avukat, gece saatlerinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:49
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        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
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        Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat cansız bedeni bulundu.

        AA'da yer alana habere göre Şırnak'tan tatil için Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'daki evlerine giden avukat Pırşenk Bartan'dan (46) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hem denizde hem karada arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni denizde bulundu.

        Suda boğulduğu belirlenen Pırşenk Bartan'ın cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İHA'nın haberine göre de tatil için Şırnak'tan Mersin'e gelen avukat olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Pırşenk Bartan, gece denize girdi. Çevredeki vatandaşlar kadının gözden kaybolduğunu görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı.

        Kıyıya çıkartılan Bartan'ın cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna gönderildi. Kadının kimliği ise gece yarısı ailesinin haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. İlçede devlet hastanesindeki işlemlerin ardından cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
        #Mersin
        #Pırşenk Bartan
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