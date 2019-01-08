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Kadın bu akşam neden yok, var mı? Kadın 46. yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak FOX TV yayın akışı

Kadın neden yok? sorusu bu akşam dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyici tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber geldi. 8 Ocak FOX TV yayın akışında Kadın 46. yeni bölümü yer almıyor. Peki Kadın yeni bölümü ne zaman?

Giriş: 08.01.2019 - 17:18 | Güncelleme:  

Kadın 46. yeni bölümü bu akşam neden yok? Kadın bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kadın dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'de FOX TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 8 Ocak FOX TV yayın akışı ve Kadın yeni bölümüne dair detaylar...

KADIN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kadın'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Kadın'ın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

KADIN 46. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın'ın bu akşam yayınlanmayan 46. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Kadın 46. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KADIN 45. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır.

Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

FOX TV YAYIN AKIŞI - 8 OCAK SALI

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat - Canlı

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün - Canlı

12.15 - Şevkat Yerimdar

16.30 - Zuhal Topal'la Sofrada - Yeni Bölüm

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber - Canlı

20.00 Ayla Film

01.30 İlk Buluşma

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

05.00 İnadına Aşk

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