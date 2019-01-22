Kadın 46. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Kadın dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'da Fox TV ekranlarında oluyor. İşte, Çukur dizisine dair tüm ayrıntılar...

KADIN BU AKŞAM VAR MI?

Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Kadın bu akşam Fox TV ekranlarında 46. yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

KADIN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI