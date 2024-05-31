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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ | İstanbul'da eşini ve kızını öldürdü! Sır perdesi aralandı

        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!

        İstanbul'da 68 yaşındaki Seydi Şahin, 62 yaşındaki eşi Nazime Şahin ve 29 yaşındaki kızı Fatma Nur Şahin'i tabancayla katletmişti. 6 Şubat depreminde Malatya'da, 4 gün enkaz altında kalıp kurtarılan anne Nazime Şahin ve kızının öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 07:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:45
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        İstanbul Bayrampaşa'da olay, dün saat 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi, Büyük Marmara Sokak'taki, 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre Nazime Şahin (62), bir süre önce Elazığ'daki eşinin yanından ayrılarak İstanbul'da öğretmenlik yapan kızı Fatmanur Şahin'in (29) yanına geldi.

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        KIZININ YANINDA KALMAK İSTEMİŞ

        DHA'da yer alan habere göre eşi Seydi Şahin'in (68) ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti.

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        EŞİNİ DE KIZINI DA ÖLDÜRDÜ

        Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti. Şahin, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı.

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        POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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        4 GÜN ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI

        Cenazeler incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan Nazime Şahin'in bir yakınını ziyaret için gittiği Malatya'da, 6 Şubat depremine yakalanarak 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.

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        "ÇOCUKLARIMI BIRAKIP YANINA GİTMEMİ İSTİYOR"

        Mahalle sakini Yeter Gümüş, öldürülen Nazime Şahin ile aralarında geçen konuşmalardan söz ederek, "Eşim bana tat vermiyor, benden çocuklarımı bırakıp yanına gelmemi istiyor. Ben de çocuklarımı bırakıp gidemiyorum’ demişti" diye yaşanan diyaloğu anlattı.

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        "KADIN DÖRT DÖRTLÜK BİR İNSANDI"

        Mahalleli Seyfettin Memiş, "Kadın dört dörtlük bir insandı. Deprem mağduru bir insan. Malatya’ya misafirliğe gittiğinde 4 gün enkaz altında kaldı. Maalesef bugün duyduk ki, eşinin ve kızının canına kıymış" diye konuştu.

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        Çifte cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #kadın cinayeti
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