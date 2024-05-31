"ÇOCUKLARIMI BIRAKIP YANINA GİTMEMİ İSTİYOR"

Mahalle sakini Yeter Gümüş, öldürülen Nazime Şahin ile aralarında geçen konuşmalardan söz ederek, "Eşim bana tat vermiyor, benden çocuklarımı bırakıp yanına gelmemi istiyor. Ben de çocuklarımı bırakıp gidemiyorum’ demişti" diye yaşanan diyaloğu anlattı.