Kadın dizisi neden final yapıyor? Soruları dizinin bu akşam yayınlanan son bölümü ile birlikte merak konusu oldu. Başrollerini Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Caner Cindoruk ve Feyyaz Duman'ın aldığı Kadın dizisi 81. bölümünün ardından izleyicisine veda edecek. Peki, Kadın dizisi neden bitti?

KADIN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Üç sezondur ekranlara gelen Kadın dizisinin iddialara göre senaryosunda yetersizlik olduğu düşüncesiyle yapım şirketi tarafından bitirme kararı aldı.

KADIN DİZİSİ FİNAL SON BÖLÜMÜ

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.