Kadın dizisi 37. yeni bölümüyle Salı akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. FOX TV'de Salı günü yayınlanacak olan Kadın dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kadın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kadın dizisi oyuncuları ve 37. yeni bölüme dair detaylar...

KADIN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Arif’in ise Sarp’ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

KADIN OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli), Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli), Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı), Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Ece Özdikici (Jale Demir), Devrim Özder Akın (Musa Demir), Feyyaz Duman (Arif), Ayça Erturan (Yeliz Ünsal), Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

Senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı Kadın dizisi 37. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.

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