Enis Yıldırım'ın haberine göre KTÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Polikliniği'nde tedavi gören Ramiz Yıldırım'ın kalbi durdu. Yıldırım'a müdahale odasında kalp masajı yapmaya başlayan Hatice B., odadaki Z.Y., H.Y. ve H.Y.'nin çıkmasını istedi. Güvenlik görevlilerden yardım isteyen doktora sinirlenen H.Y., iddiaya göre Hatice B.'nin yüzüne yumruk attı. Hatice B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Y. polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, TTO Başkanı Ebru Sivri ve Sağlık SEN Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın yaşanan saldırıyı kınayarak artık sözlü ve fiziki saldırıların bitmesini istedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: ŞİDDET ARTIK BİTSİN

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, tıp fakültesinde sağlık çalışanına yapılan fiili hareketi kınadıklarını belirtti. Usta, “Tıp Fakültesi Acil Servisinde hizmet veren bir meslektaşımıza karşı yapılan gereksiz, yakışıksız, hak edilmeyen ve de hiç bir insana yakışmayacak hareketi kınıyor, bu ve benzeri sözlü ya da fiili hareketlerin artık bitmesini diliyorum. Meslektaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

SİVRİ: GÖREVİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Trabzon Tabip Odası (TTO) Başkanı Ebru Sivri de “Siz elinizi bize kaldırırken, biz sizin hastalarınıza hizmet vermeye devam ettik, şiddet yüzünden yara aldık, kayıp verdik ama o eli asıl kendinize kaldırdığınızı hiç fark edemediniz” diyerek her ne şartta olursa olsun görevlerini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Darp edilen sağlık çalışanın daima yanında olacaklarını belirten Ebru Sivri, şunları söyledi:

“Hastaya kalp masajı -CPR- yapıldığı sırada hastanın yakınlarından bir kişi 15 yıldır hastayı görmediğini ifade edip zorla müdahale odasına girmek istemiş, izin alamayınca kabalaşmış ve nihayetinde güvenliğin arandığını fark edince doktor arkadaşımıza saldırmış, sözel ve fiziksel şiddette bulunmuştur. Trabzon Tabip Odası yönetimi olarak meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bundan sonraki tüm süreçte doktor hanımın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz. El kaldırdınız, bağırdınız, bağırınca haklı olacağınızı sandınız, kaba kuvvete şiddete başvurdunuz yetmedi, işimizi yapmamıza engel oldunuz, gencecik pırıl pırıl insanları meslekten soğuttunuz yine de yetmedi değil mi? Ve siz elinizi bize kaldırırken biz de birbirimize daha çok sahip çıkmayı öğrendik. Suçlular cezalandırılana kadar meslektaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz."

AYDIN: KINAMAKTAN BIKTIK

Sağlık Sen Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarını artık kınamaktan bıktıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Kınamaktan bıktık. Artık yetkililerin söylem ve temenniden öte, kesin ve kalıcı çözümler üretmesi gerekir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, teşkilat olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu beyan ediyorum.”