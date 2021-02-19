Kadın kılığına girip ilkokulu soydular

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Van'da bir okuldan kadın kılığında hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tuşba ilçesinin Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir ilkokuldan yapılan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Okulda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yapan B.İ. ve İ.O. isimli şahıslar aynı gün yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların okuldan çaldığı ve bulunmaması için toprağa gömdüğü 3 bilgisayar, 1 monitör, 1 klavye, 2 harddisk, ses sistemi, internet dağıtıcısı, yardım için toplanan 12 çift çocuk ayakkabısı ile 1 çocuk montu okul yönetimine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.