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Kadın kooperatiflerinin işbirliğiyle üretildi

Proje aşamasından itibaren kadın dayanışmasıyla birlikte yol almayı hedefleyen ‘Bergen’ ekibi, filmde kullanılan kostümlerin bir kısmının üretimi için kadın kooperatifleriyle işbirliği yaptı

Kadın kooperatiflerinin işbirliğiyle üretildi
Kadın kooperatifleriyle işbirliği
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği, izleyicilerden gördüğü büyük ilgiyle vizyon yolculuğuna devam eden ‘Bergen’, kadın dayanışmasına verdiği destekle de konuşulmaya devam ediyor.

‘Bergen’in birçok kostümü dönemin şartlarını en doğru biçimde yansıtacak şekilde tümüyle kadınlar tarafından üretildi.

El emeği kostümler, 1986'dan bu yana kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi adına çalışan ve her yıl on binlerce kadın ve çocuğa ulaşan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) desteklediği ‘mahalle yuvaları’ndan birinde, Kağıthane’nin Nurtepe Mahallesi’nde yer alan İlk Adım Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nde örüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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