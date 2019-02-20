Kadın dizisi son bölümünün ardından 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın son bölümünde, Bahar çocukları ile birlikte evden kaçacakken Sarp tarafından yakalandı. Öte yandan, Bahar ile yüzleşen Sarp, "O kahveci sevgilin değil mi? diye soruyor. Bahar ise, " Sevgilim değil dedim, sevmiyorum demedim" diyor. Duydukları karşısında şoke olan Sarp nasıl bir tepki verecek yeni bölümde belli olacak. İşte detaylar...

KADIN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



KADIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yeliz’in öldüğünü Emre’den öğrenen Bahar ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çaresizlik içinde bütün bu olayların tek suçlusunun Sarp olduğunu düşünür. Masum bir insanın ve en yakın arkadaşlarından birinin öldüğü gerçeğiyle yüzleşen Bahar, eli kolu bağlı daha fazla beklemek istemez ve Arif’i arayıp onu almasını ister. Bahar’ı almaya gelen Arif ise Bahar’ı ne kadar özlediğinin bir kez daha farkına varır. Yeliz’in yanına gitmek isteyen Bahar, Arif ile beraber yola çıkar. Arif ile Bahar’ın baş başa gitmesinden rahatsız olan Sarp ne yapacağını bilemez. Onların sevgili olma düşüncesini aklına bile getirmek istemeyen Sarp’ın yüzüne Pırıl tarafından tüm gerçekler vurulacaktır. Annesinin yanına giden Şirin’i ise bir sürpriz beklemektedir. Oltasına yeni bir isim alacağı için de oldukça heyecanlıdır. Artık Sarp’ın yanında olmak istemediğinden emin olan Bahar ise evden nasıl kaçacağını düşünmeye başlar. Sarp’ı polise şikayet etmeyi düşünecek kadar da ondan nefret etmektedir. Çünkü Sarp en yakın arkadaşının ölümüne sebep olmuştur. Kadın yeni bölümde, Bahar, Sarp'tan hesap soruyor. Yaşananların sorumlusu olarak Sarp'ı gören Bahar, 'Bütün bunların hepsi senin yüzünden oldu. Yeliz senin yüzünden öldü. Sen bizi mahvettin. Sen hayatımızı mahvettin Sarp' diyor.