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Kadın teröristler dehşeti anlattı

İstihbarat birimleri son 1 yıl içinde teslim olan alan 297 kadın teröristin ifadelerini raporlaştırdı. Rapordaki ifadeler, kadın teröristlerin yaşadıkları cehennemi de ortaya koydu: Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Duran Kalkan kamplarda kadınlar arasında 'Biçirpînin (sapık) Abbas' olarak anılır

16.08.2018 - 08:34 | Güncelleme:

TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme sürüyor. Örgütten kaçan teröristler, güvenlik güçlerine sığınıyor.

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, istihbarat birimleri son 1 yıl içinde teslim olan alan 297 kadın teröristin ifadelerini raporlaştırdı. Rapordaki ifadeler, kadın teröristlerin yaşadıkları cehennemi de ortaya koydu.

Silav Garzan: "Kandil'de tecavüze karşı çıktığı ya da tecavüze uğradığı için infaz edilenler ile yaşadıklarına dayanamayarak intihar eden kadınların kemiklerini dizseler köylerinden Kandil'e kadar uzanır. Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın başındaki kadınlar, kadınların erkek yöneticiler tarafından cinsel köle gibi kullanılmasına göz yumuyor."

Zozan Fırat: "Örgütten kaçışlar artınca Kandil bölgesindeki kamp alanlarında özel infaz timleri kuruldu. Nisan ve mayısta, 40'a yakın arkadaş bu timler tarafından infaz edildi. 27'sinin infazını telefonla da görüntülemişler. Bunu kamplarda bize izlettiler."

DURAN KALKAN'IN LAKABI 'SAPIK ABBAS'

Rojbin Delila: "Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Hem benim hem kuzenimin bedeni bunları yaşadı. Yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadınla da sınırlı değil. Suriye'den kaçırılıp getirilen oyun çağındaki çocuklara bile tecavüz ediyorlar. Duran Kalkan kamplarda kadınlar arasında 'Biçirpînin (sapık) Abbas' olarak anılır. Kuzenim 6 ay önce göreve gitti. Bir daha haber alamadım. Yaşamak için değil yaşananları anlatmak için döndüm."

Dilan Hebun: "Kadınsan sadece açlığa ve yokluğa değil, isteyen yöneticinin bedenini istediği gibi kullanmasına da dayanmak zorundasın."

Viyan Andok: "Örgütün yönetim kadrosundan 70'e yakın kişinin öldürülmesi örgütü tükenme noktasına getirdi."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    iğrençsiniz
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