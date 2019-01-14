Kadın 46. yeni bölüm fragmanında, Bahar'ın evinin önüne ambulans ve polisin geldiği ve evden ceset torbasıyla birlikte ölen kişinin cenazesi çıkarılıyor. Bu sırada binanın önüne gelen Enver Arif'in de kanlı ellerini görüp kahroluyor. Bahar ise Sarp'ı aratıp evde neler olduğunu herkesin iyi olup olmadığını öğrenmek istiyor. Ancak Sarp herkesin iyi olduğunu söyleyerek Bahar'a yalan söylüyor. Bu arada Kadın dizisi yılbaşından bu yana 2 haftadır yayınlanmıyor. Dizinin yayınlanan fragmanında Kadın 46. yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı bilgisine de yer veriliyor. İşte Kadın 46. yeni bölümüne dair tüm detaylar...

KADIN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın 46. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da fragmanla birlikte belli oldu. Kadın'ın fragmanında yer alan bilgiye göre dizinin yeni bölümü 22 Ocak Salı günü saat 20.00'de ekranlarda olacak. Dizi ve programların yeni bölümleri, yeni yıldan itibaren yenilenen reklam anlaşmaları nedeniyle yayınlanmıyor.

KADIN 45. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır.

Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez.

Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

KADIN OYUNCULARI KİMLER?

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci),Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli),Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı),Seray Kaya (Şirin Sarıkadı),Ece Özdikici (Jale Demir),Devrim Özder Akın (Musa Demir),Feyyaz Duman (Arif),Ayça Erturan (Yeliz Ünsal),Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli),Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

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