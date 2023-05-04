Avrupa ülkelerine ürün gönderildiğini kaydeden Ayfer Hız, "Bizim kendi ürünlerimiz daha lezzetli daha iri, kalibresi daha yüksek. Ömrü daha uzun olmakta. Çünkü bizim nakliye süremiz kısa. Hasatın aynı gün içinde amblajını yapıyoruz, aynı gün içinde paketlenerek marketlere ya da müşterilere ulaşmış oluyor. Biz örtü altı üretime şubat ayı son haftasında başlıyoruz. Önümüzdeki yıl bu süreç daha da öne çekilecektir. Açık alanda bu süreç temmuz ayına kadar sürecektir" diye konuştu.