'Kadınlara Mahsus'a gala

"FİLMİMİZDEKİ HER KADIN KARAKTER TOPLUMUMUZUN FARKLI KESİMLERİNİ TEMSİL EDİYOR" Yapımcı Mehmet Saylan ise film yapımcılığının yanı sıra eğitim sektöründe faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Eğitimde temel amaç insanlara doğruyu ve güzeli aşılamaktır. Bu projeye başlamamızın en büyük etkeni de hepimizin bir kadının oğlu ya da kızı olmamızdır. Neşet Ertaş'ın tabiriyle 'Kadınlar insanlar, erkekler insanoğlu' cümlesinden hareketle üzerimize düşeni bir toplumsal amaç olarak dile getirmek istedik." şeklinde konuştu.

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Saylan, toplumun her kesiminde kadınların farklı zorluklar yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor. Kadınların yaşayabileceği problemleri beyazperdede insanlara sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonrası için ise lise ve üniversitelerde okuyan gençlerimize yönelik bir proje yapmak istiyorum. İleride belki bu projenin daha farklı versiyonlarını da sinemaseverlerin beğenisine sunabiliriz."



"Kadınlara Mahsus" filmi, 22 Aralık'ta vizyona girecek.



Fotoğraflar: AA