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Kadınlara ücretsiz kişisel gelişim programı

‘Kendi Yolumuzda’ projesi, genç kadınları hayallerine giden yolda eğitimle desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında binlerce genç kadına TOG ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) uzmanlığıyla hazırlanan ücretsiz kişisel gelişim programı ve Udemy’den özel olarak seçilen eğitimlere erişim imkânı sunulurken belirlenecek 200 genç kadına üniversite eğitimleri süresince burs desteği verilecek

Kadınlara ücretsiz kişisel gelişim programı
DHA

Genç kadınların hayallerine ulaşmalarını eğitimle destekleyerek güçlenmelerine katkı sağlamak için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve online eğitim platformu Udemy ile özel bir proje için bir araya geldiğini açıkladı.

“Kendi Yolumuzda” adını taşıyan projenin duyurusu, 3 Mart Çarşamba günü Unilever Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Didem Duru, müzisyen ve Elidor marka elçisi Zeynep Bastık’ın katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Kendi hikayelerini genç kadınlarla paylaşacak olan Türkiye’nin dalga sörfü dalında ilk olimpik milli sporcusu Aleyna Hadımoğlu ve hukuk fakültesi öğrencisi Emine Yiğci de yer aldı.

HER 10 GENÇ KADINDAN 6’SI “HAYALLERİMLE ARAMDA ENGELLER VAR” DİYOR

Türkiye çapında yapılan araştırmaya göre, her 10 genç kadından 6’sı hayalleriyle arasında engeller olduğunu söylüyor. Genç kadınların engel olarak gördüğü konuların başında ise toplumdan yeterince destek görememek, hayallerine ortak olunmaması ve kadınlara yönelik sınırlayıcı beklentiler yer alıyor. Bu konularda değer yaratmak için hayata geçirilen Kendi Yolumuzda projesi kapsamında TOG tarafından belirlenecek üniversite öğrencisi 200 genç kadına eğitim hayatları boyunca burs desteği veriliyor. Ayrıca gelecekleri için yol haritalarını çizmek isteyen genç kadınlara Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından hazırlanan bir kişisel eğitim programı da sunuluyor. Farklı alanlarda becerilerini geliştirmek ve yeni yetkinlikler kazanmak isteyen genç kadınlara ise proje kapsamında Udemy’den özel olarak seçilen eğitimlere indirim kodu ile erişim imkânı sağlanıyor. Ayrıca genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerinden ve toplumdan bekledikleri destek konusunda farkındalığa da katkı sağlanması hedefleniyor. Zeynep Bastık da projeye özel olarak hazırladığı ve 5 Mart Cuma günü yayınlanacak şarkısı ve müzik videosu ile çalışmalara destek veriyor.

HER 10 GENÇ KADINDAN 6SI HAYALLERİYLE ARASINDA ENGELLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Unilever Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, projeyle ilgili olarak, “Genç kadınların hayatında değer yaratmayı, hayallerini gerçekleştirmek için attıkları adımlara destek olabilmeyi önemsiyoruz. Güncel araştırmamız bize gösteriyor ki her 10 genç kadından 6’sı hayalleriyle arasında engeller olduğunu düşünüyor. Genç kadınların cesaretini başta yeterli destek görememek, hayallerine inanılmaması ve kadınlara yönelik sınırlayıcı beklentiler kırarken aynı zamanda eğitim konusundaki maddi zorluklar, rehber ve yönlendirme eksikliği gibi konular da dikkat çekiyor. Biz de genç kadınların engel olarak gördüğü bu konularda destek sunabilmek üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Udemy ile Kendi Yolumuzda projesi için bir araya geldik. Biliyoruz ki eğitim genç kadınların güçlenmesi için öncelikli başlıklardan biri. Kendi Yolumuzda projesiyle hedefimiz binlerce genç kadına yol arkadaşı olmak ve kişisel gelişim ve eğitim konusunda onlara ihtiyaç duydukları desteği sunabilmek. Projemizden yararlanabilecek tüm genç kadınları kendiyolumuzda.com’u ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Didem Duru, lansman toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “TOG olarak her yıl açtığımız burs ve mentorluk desteği programlarına binlerce genç başvuru yapıyor. Bu gençlerin büyük bir çoğunluğunu ise; hayalleriyle arasında engeller olduğunu düşünen genç kadınlar oluşturuyor. Genç kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için atılan adımları ve bu adımların bir parçası olmayı çok önemsiyoruz. Bu yüzden, hayata geçirdiğimiz “Kendi Yolumuzda” projesiyle genç kadınları hem burs imkanlarıyla hem de eğitimlerle güçlendirerek kendilerini keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında amacımız, hayallerinin peşinden koşmak isteyen kadınlara ilham vermek ve özgüvenlerini artırmak. Projeye dair en heyecan verici nokta ise; proje katılımcılarının aldıkları eğitimlerle kendileri gibi başka genç kadınları da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleriyle güçlendirecek olmaları. Böylece, bursiyerlerimiz sadece kendilerini dönüştürmekle kalmayacak, dokundukları pek çok kişinin de yaşamını değiştirecekler.”

Müzisyen Zeynep Bastık, “Hayalinin peşinden giderken destek görmenin, yalnız olmadığını hissetmenin, birilerinin sana inanmasının ve rehberlik etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kendi Yolumuzda projesiyle genç kadınlara bunu hissettirmek istiyoruz. Özel olarak hazırladığım şarkıda da bunu vurgulamak, birbirimize destek verdiğimizde ve yan yana durduğumuzda hayallerimize giden yolun daha kolay ve daha keyifli olduğuna dikkat çekmek istedim” diyerek projeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantıda söz alan hukuk fakültesi öğrencisi Emine Yiğci, “Genç kadınları hayal kurmaları için destekleyen ve güçlenmelerine odaklanan bir projede yer almak, en başından beri bana çok iyi hissettirdi. Hayallerimizin önünde engeller olabilir. Engelleri aşmak her zaman çok kolay olmasa da yanınızda sizi destekleyen, size inanan birileri olduğunda imkânsız değil. Ben ilk günden itibaren beni destekleyen ailemden, öğretmenlerimden ve bana imkân sunan destekçilerden aldığım güçle hayallerimden hiç vazgeçmedim” dedi.

Olimpik milli sporcu Aleyna Hadımoğlu ise “Hayallerinize giden yol, uzun ve yorucu olabilir. Hayalini kurduğun şeye ulaşmanın verdiği keyfi veren sanırım çok az şey var hayatta. Yanınızda sizi destekleyecek yol arkadaşları da olduğunda yolculuk çok daha keyifli bir hale geliyor diyebilirim. Benim için de ailem, hocalarım ve aynı sporu yapan erkek sporcuların desteği çok önemliydi. Şimdi de birilerine ilham kaynağı olabilme fırsatı yakaladığım ve genç kadınlara yönelik bir projede onları temsil etme şansı bulduğum için ben de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN GÜÇLÜ BİREYLER OLMANIN HAYALİNİ KURUYOR”

Yapılan araştırmadan öne çıkan veriler ise şöyle: “Türkiye’de her 10 genç kadından 6’sı hayalleriyle önünde engeller olduğunu düşünüyor. Yüzde 78’i geleceğe ilişkin hayallerinin sadece kadınlara “yakıştırılan” belirli kalıplarla sınırlandırılmasını kabul etmiyor. Yüzde 44 geleceğini şekillendirmek için duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu ama toplumdaki önyargıların cesaretini kırdığını söylüyor. Yüzde 41’i maddi imkansızlıklar sebebiyle hayalini kurduğu alanda üniversite eğitimi alamadığını ifade ediyor. Yüzde 42’si geleceklerini şekillendirirken bir yol göstericinin eksikliğini hissediyor. Yüzde 33’ü ilerlemek istediği alanda kendini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip olmadığını söylüyor. Yüzde 29’u geleceği için nasıl bir yol çizmesi gerektiğini bilmediğini söylüyor. Her 10 genç kadından 9’u bir hayali olduğunu söylüyor. 18-25 yaş arası genç kadınların yüzde 45’i, en çok güçlü ve kendi ayaklarının üzerinde duran bir birey olmanın hayalini kuruyor.

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