Muhabbet kuşu beslenen bir eve giren yılan kafesteki kuşlardan birini yedi, diğerini öldürdü. Kafeste kuşlarının yerine yılan gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.



Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay Silifke'nin Mukaddem Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bir odasında çok sayıda muhabbet kuşu besleyen Sait Kasap, kafeslerden birinde kuş yerine yılan görünce neye uğradığını şaşırdı. Ev sahibi, kafeste bulunan kuşlardan birini yediği, diğerini öldürdüğü anlaşılan yılanı yakalaması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kafes içindeki yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.





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