Olay, gece saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Tarık K.(30), ekmek almak için girdiği fırından çıktığı esnada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Tarık K., yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığılırken, olayı gerçekleştiren saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kanlar içerisine yerde kalan Tarık K.,’yı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Tarık K.’ya yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından Tarık K.,’nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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