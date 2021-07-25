Yuh olsun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kağıthane'de engelli çocuğa şiddet! 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı

Kağıthane’de yabancı uyruklu anne ve baba 1’i engelli 3 çocuğuna evde şiddet uyguladı. Kapıları üstlerine kilitlenen çocuklar polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İzlemeye ve paylaşmaya elimizin varmadığı görüntülerde çocukların çığlık çığlık bağırdığı anlar yürekleri dağladı.

Kağıthane'de engelli çocuğa şiddet! 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı
Yuh olsun!
0:00 / 0:00
İHA

Kağıthane’de bir evde yaşayan yabancı uyruklu anne ve baba, 1’i engelli 3 çocuğunu feci şekilde darp ederek şiddet uyguladı. Dayak yiyen çocukların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken vatandaşların ihbarı üzerine çocuklar, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kilitlendikleri evden kurtarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir çocuklarını evde darp eden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darp etti. Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÖVÜLEN ÇOCUK ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI

Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

KAĞITHANE POLİSİ ÇOCUKLARI KURTARDI

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda savcılık talimatıyla çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2021 KPSS sınav giriş yerleri sorgula
GÜNDEM KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Şile'de gazetecilere saldırıya tepki
GÜNDEM Şile'de gazetecilere saldırıya tepki
Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklaması
GÜNDEM İSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri
Lise (LGS) tercih sonuçları 2021 açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı konuları
GÜNDEM 2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ataşehir'de belediye otobüsü yandı
GÜNDEM Ataşehir'de otobüsü yangını panik yarattı
MEYDAN DAYAĞI! Son dakika: Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisi kaçamadı - VİDEO HABER
GÜNDEM Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı! Poşetinden bıçak ...
GÖRENLER ŞAŞTI... Son dakika: İzmit Körfezi'nin rengi değişti
GÜNDEM İzmit Körfezi'nin rengi değişti!
SON DAKİKA: Yürekler ağza gelmişti! Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili rapor tamam
GÜNDEM Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu bitti
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarası: 4 bölgeye yağmur geliyor - Meteoroloji
GÜNDEM 4 bölgede sağanak yağış uyarısı