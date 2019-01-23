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Bir süre önce alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotimler, Kağıthane'de bulunan lüks bir rezidanstaki iki dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.
NARKOTİMLER ADIM ADIM İZLEDİ
DHA'nın haberine göre, dairelerde kalan biri kadın 3 kişiyi bir süre fiziki takibe alan polis, dün akşam baskın düzenledi. İlk olarak kadın ile iki erkeğin bulunduğu daireye operasyon yapan narkotimler, eroin, eroin yapımı için kullanılan iki karıştırıcı, hassas terazi, cep telefonları ve yüklü miktarda para buldu.
EVİN BANYOSUNA DAHİ MAKİNE KURMUŞLAR
Dairedeki kişileri gözaltına alan polis, daha sonra rezidanstaki diğer daireye girdi. Burada yapılan aramada, çekyatın altına ve mutfak dolaplarına gizlenmiş eroin kalıpları ile eroin yapımında kullanılan karıştırıcı bulundu. Evin banyosuna da eroini preslemek için pres makinesi yerleştirildiği görüldü. Her iki dairede yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan kişiler ve ele geçirilen 5 kilo eroin ile eroin yapımında kullanılan makineler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
OPERASYON BAŞKA OPERASYONU BERABERİNDE GETİRDİ
Lüks rezidansta yapılan uyuşturucu operasyonunun devamında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde Tanzanya uyruklu bir kişinin de evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda eroin ele geçirildi. Siyahi bir kişi gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere de el konuldu.
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