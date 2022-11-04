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Kağıthane'de trafoya giren bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların patlama sesiyle fark ettiği olayda ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

Son dakika: Kağıthane'de trafoya giren bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trafoya girdi! Elektrik akımına kapıldı
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DHA

Kağıthane'de cadde üzerinde bulunan trafoya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elektrik akımına kapıldı. Olayda ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 31 Ekim Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Yeşilce mahallesi, Çelik Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre trafoda meydana gelen patlamanın ardından sokağa çıkan mahalle sakinleri, trafodan yaralı bir kişinin çıktığını gördü.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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