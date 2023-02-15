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Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta 227. saatte mucize oldu! - Son dakika deprem haberi
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Kahramanmaraş'ta 227. saatte mucize oldu!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremin 10'uncu gününde aileler, enkazın başından ayrılamazken, enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte, yıkılmış binaların arasından gelecek bir ses umudu devam ederken depremin 222. saatinde 7 katlı Özdemirler Apartmanı'nın enkazından, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanı'nda da depremin 227. saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç, enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 227. saatte mucize oldu! - Son dakika deprem haberi
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HABERTURK.COM / DHA

Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'tan gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin acısıyla sarsıldı. Bu acıdan 9 saat sonra ise saat: 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7.6'lık depremle ikinci kez yüreklere ateş düştü.

227. SAATTE ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışma sonucu 74 yaşındaki Cemile Kekeç'e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı.

Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı.

"İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİYLE TAŞINDI"

Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DEPREMİN 10'UNCU GÜNÜNDE "UMUT"

Depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen, birçok kişi deprem bölgesinde enkaz altındaki akrabalarının yaşadığı umudunu taşıyor.

7 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş depremlerinin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN CANLI OLDUĞU SAPTANDI

Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu depremin 10. gününde enkazdan çıkarılan Melike İmamoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAYBETTİĞİ KIZINI SAYIKLADI

İHA'da yer alan habere göre İmamoğlu, ileri tetkik için ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi. Sağlık görevlilerinin su istediğini zannettiği 42 yaşındaki İmamoğlu’nun depremde kaybettiği kızı Sıla’yı sayıkladığı ortaya çıktı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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