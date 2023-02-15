Kahramanmaraş'ta 227. saatte mucize oldu!

Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'tan gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin acısıyla sarsıldı. Bu acıdan 9 saat sonra ise saat: 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7.6'lık depremle ikinci kez yüreklere ateş düştü.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışma sonucu 74 yaşındaki Cemile Kekeç'e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı.

Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı.