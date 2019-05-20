Alınan bilgiye göre, Şefre Biricik (41) idaresindeki otomobil, Doğu Çevre yolunda, Ümmet Boydak'ın (21) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince 30 dakikalık çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İzzet Boydak (17),Şeydanur (9),Sebahattin (44),Şerife (16) ve Ahmet Biricik (17) yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ümmet ve İzzet Boyrak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.