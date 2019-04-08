Olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi 10.sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, ağabey Serkan Y. (30) kardeşi Erkan Y.'yı (24) av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

Kardeşini yaraladıktan sonra kaçan Serkan Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralanan Erkan Y. da tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.