Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi

Kahreden kader! Acılı baba bu kez yangına kurban verdi Balıkesir'de ava çıkan Ömer Özten evine dönmeyince baba merak etti. Oğlunun kaldığı gümeye gelen baba Sezai Özten, korkunç manzara ile karşılaştı. Yangında küle dönen gümede baba tarafından bulunan Ömer Özten'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı olayın ardından 2 çocuğu olan Sezai Özten'in bir oğlunu da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:43 facebook

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