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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi

        Kahreden kader! Acılı baba bu kez yangına kurban verdi

        Balıkesir'de ava çıkan Ömer Özten evine dönmeyince baba merak etti. Oğlunun kaldığı gümeye gelen baba Sezai Özten, korkunç manzara ile karşılaştı. Yangında küle dönen gümede baba tarafından bulunan Ömer Özten'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı olayın ardından 2 çocuğu olan Sezai Özten'in bir oğlunu da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:43
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        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
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        Balıkesir'de ava çıkan Ömer Özten (29), yangında hayatını kaybetti.

        Olay, Manyas ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Ömer Özten, 20 Kasım akşamı avlanmak için Bostanlık mevkisine gitti.

        KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

        Kahvaltıya geleceğini söyleyip, dönmeyen oğlunu aramak için bölgeye giden Sezai Özten, avlanmak için beklenen gümenin (avcı kulübesi) yandığını gördü. İçeri giren Özten, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

        GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA

        Özten'in ısınmak için tüp yaktığı, bu sırada gaz sıkışması sonucu patlama yaşandığı, çıkan yangın sonrasında da Ömer Özten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        DİĞER OĞLUNU DA TRAFİĞE KURBAN VERMİŞ

        Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

        Öte yandan Sezai Özten'in 2 çocuğu olduğu, 1 oğlunu da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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