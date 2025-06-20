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        Haberler Gündem Güncel Kahreden tesadüf! Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Kahreden tesadüf! Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!

        Bingöl'de meydana gelen bir ölüm akıllara durgunluk verdi. Yaşadığı İstanbul'dan memleketi olan kentte ziyarete gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi ve eşi için mezar kazdırdı. Diken, bir gün sonra ise fenalaşarak hayatını kaybetti. Diken'in mezar kazdırdığı gün, yakınlarıyla yaptığı sohbet de dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:57
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        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
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        Bingöl'ün Solhan ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi ve eşi için mezar kazdırdıktan 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre son yolculuğuna uğurlanan Diken’in, ölümünden 1 gün önce çekilen ve kazdırdığı mezarı gösterdiği anların cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Olay, 18 Haziran’da Solhan ilçesinde meydana geldi. İstanbul’dan yakınlarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran’da kendisi için mezar kazdırdı. Diken, 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Diken’in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.

        Muzaffer Diken’in, olaydan 1 gün önce yakınlarıyla, cep telefonuyla çektiği görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Diken’in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, kendisine ‘rahmet’ dilediği görülüyor. Ardından ‘Bu kimin mezarı?’ sorusuna ‘Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin’ diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde ‘Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum” dediği görülüyor.

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