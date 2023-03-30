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Kahve lekesini çıkaran yöntemler: Kahve lekesi nasıl çıkar?

Gün içerisinde keyifle içilmekte olan kahve bazen dökülebilmekte ve oldukça can sıkıcı bir hale gelebilmektedir. Sıkça yaşanan bu durum ile karşılaşıldığında ise bu lekenin nasıl giderileceği hakkında merak edilmekte olan sorular bulunmaktadır. Lekenin giderilmesi için yapılabilecek durumlar araştırılmaktadır. Dökülen yüzeye bağlı olarak da farklı kahve lekesi çıkarma yöntemleri olduğu gözlemlenmektedir.

Kahve Lekesini Çıkaran Yöntemler: Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
HABERTURK.COM

Kahve Lekesi Çıkarma

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olan kahve, pek çok kişi tarafından sıkça tüketilmekte olan içeceklerden bir tanesidir. Sık tüketime sahip olan bu içecek bazen içildiği esnada dökülebilmekte ve leke oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Böyle bir durumda ise kişi kahve lekesini nasıl çıkarabileceğine dair yöntemler aramaktadır. Dökülen yüzeye ve rengine bağlı olarak nasıl bir yöntem kullanılabileceğine karar verilebilmektedir. Doğru bir yöntem sayesinde de lekenin çıkarılmasına olanak sağlanmaktadır.

Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Kahve lekesini gidermek için dökülen yüzeye bağlı olarak farklı yöntemler kullanılabilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Kahve lekesi nasıl çıkar sorusuna pek çok farklı cevap verilebilmektedir. Eğer bir kıyafete dökülmüş ise en kısa süre içerisine müdahale edilmesi gerekmektedir. Kıyafetin ters çevrilerek soğuk su altında tutulması gerekmektedir. Daha sonra sıvı deterjanın leke üzerine damlatılması ve ardından 10 dakika boyunca beklenerek bölgenin ovalanması önerilmektedir. Sonrasında ise yaklaşık 20 dakika ılık suda bekletilmesi gerektiği söylenmektedir.

Halıdan Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Kahvenin genellikle döküldüğü noktalardan bir tanesinin de halı olduğu bilinmektedir. Halıya kahve döküldükten sonra ilk olarak bölgenin pamuklu bir bezle ya da peçete ile silinmesi gerekmektedir. Bu sayede lekenin derine inmesi engellenmektedir. Sonrasında ise sirke ve su karışımı yapılmalı ve bir bez bununla ıslatılmalıdır. Bu bez ile bölgenin silinmesi gerekmektedir. Lekenin çıktığında ise kuruması beklenmektedir. Eğer leke tam çıkmamış ise işlemin tekrar edilmesi önerilmektedir.

Halıdaki Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Halıda yer alan lekenin giderilmesi için kullanılmakta olan pek çok farklı yöntem bulunmakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Halıdaki kahve lekesi nasıl çıkar sorusuna verilebilecek cevaplardan bir tanesi de karbonat ve mısır nişastası içermektedir. Kahve lekesinin bulunduğu bölgeye karbonat ve mısır nişastası serpilmesi gerekmektedir. Ardından bölgenin hafifçe ovalanması gerekli görülmektedir. Son aşamada ise bölgenin mayi sabunu ile silinmesi ve sirke ile durulanması gerekmektedir. Bez ve kâğıt havlunun beyaz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kahve Lekesi Halıdan Nasıl Çıkar?

Lekeli bölgenin ılık bir bez ile ıslatılması ve daha sonra lekenin bulunduğu yere karbonat serpiştirilmesi gerekmektedir. Karbonatın bol olmasından kaçınılmaması önerilmektedir. Ardından ortalama 15 dakika beklenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise lekenin kolayca çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir. Ardından bölgenin ılık bir bez ile silinmesi önerilmektedir.

Beyaz Halıdan Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Kahvenin döküldüğü bölgeye bağlı olarak kahve lekesinin farklı çıkarma yöntemlerinin bulunmakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Oldukça farklı yöntemler bulunmakta olduğu bilinmektedir. Ön plana çıkan yöntemlerden bir tanesinin de karbonat olduğu söylenebilmektedir. Pek çok kişinin karbonat sayesinde halıdan leke çıkarmakta olduğu söylenenler arasında yer almaktadır. Öncelikle dökülen bölgenin dokusuna göre en uygun yöntemin tercih edilmesi ve bölgenin hasar almadan temizlenmesi gerekli görülmektedir. Bu noktada ise farklı temizleme yöntemlerine başvurularak olumlu sonuç alınabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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