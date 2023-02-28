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Kahve nasıl yetişir? Kahve yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Kahve hemen her evde bulunan temel bir içecektir. Evlerimize uzak diyarlardan gelene kadar kahve zorlu bir yolculuktan geçer. Kahvenizi keyifle yudumlarken siz de bu yolculuğa dahil olabilirsiniz. Kahve yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kahve ne kadar sürede yetişir? İşte kahve yetiştiriciliği ile ilgili tüm bilinmeyenler…

Kahve Nasıl Yetişir? Kahve Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
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Kahve Nasıl Yetişir?

Kahve ekvatoral bölgelerde yetişen tropikal bir bitkidir. Kahve, Rubiacea familyasına ait Afrika kökenli ve 70’den fazla türü olan tropik bir bitkidir. Bugün dünyada en çok üretimi yapılan türler Arabica türleridir. Kahve yetiştirmek uzun ve zahmetli bir iştir. Kahvenin ideal sıcaklık isteği 18 ila 22o derece arasındadır. Diğer yandan minimum 10 maksimum ise 30 ila 35o derece arasındadır. Yıllık olarak yağış isteği ise 1750 ila 2000 mm’dir. Sıcaklığın yüksek olduğu tropik bölgelerde ise 1000 ila 2000 metre yükseklikte ormanlardan açılan alanlarda kahve yetiştirilebilmektedir. Kahvenin toprak isteği derin, geçirgen, organik madde bakımından iyi topraklardır. PH düzeyi açısından ise 4.2 ila 5.1 idealdir. Şimdi kahve yetiştirme yöntemlerini inceleyelim.

Kahve Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kahve yetiştiriciliği dünyada 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Brezilya ve Kenya gibi ülkelerde açıkta yetiştirilirken, diğer ülkelerde orta boylu ve uzun boylu orman ağaçlarının altında yetiştirilir. Ayrıca muz yetiştirilen ülkelerde muzla beraber yetiştirilmektedir. Tüm bunların yanında kahve yetiştiriciliği zorlu, emek isteyen ve zahmetli bir süreçtir. Şimdi adımları izleyelim:

  • Öncelikle yetiştirilmeye uygun bir tohum alınır. Kurutulup, kavrulmamış yani yeşil halde olan çekirdekler tohum olarak kullanılır.
  • Uygun bir ortamda bir saksı içinde çimlenmesi sağlanır. Yaklaşık 4 ya da 5 hafta sonra küçük bir filiz oluşmaya başlar. Çekirdeğin çimlenmesi için bol su gereklidir.
  • Bu filiz bir başka yere aktarılarak 5 ila 6 aylık bir bakımdan sonra ideal bir fide haline getirilir.
  • Bu işlemin ardından başka bir yere aktarılarak 4 sene boyunca bol suyla yetiştirilir.
  • Kahve ekilecek alan aşırı güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
  • Kahve ekime genellikle yağışlı mevsimlerde yapılır.
  • Kahvenin türü, toprak yapısı, iklimsel özellikleri farklılık gösterse de bir kahve ağacı genelde 3-4 yıl sonra meyve verir.
  • Kahve ağacı yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra önce çiçek açıyor. Ardından bu çiçekler önce yeşil renkte meyveler halini alıyor. Yeşil renkte olan bu meyveler önce sarı ve ardından turuncu bir renge dönüyor. Tam olgunlaşmış kahve meyvelerinin son rengi ise kırmızıdır.
  • Bu kırmızı meyvelerin içinde iki adet tohum bulunur. İşte bu tohumlar işlendikten sonra bizim içtiğimiz kahveler haline geliyor.

Kahve Türkiye'de Yetişir Mi?

Kahve ağaçları iklim isteğinde çok seçicidir. Narin ve sürekli bir bakım isteyen kahve ağaçları ışık, nem, sıcaklık gibi etkenlere oldukça duyarlıdır. Bu sebeple Türkiye kahve yetiştiriciliğinde uygun bir iklime sahip değildir. Yine de Türkiye’de bazı bölgelerde deneme amaçlı özellikle arabica türü kahve ağaçları yetiştirilmeye çalışılsa da olumlu sonuçlar alınamamıştır.

Kahve Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kahve ağacı ideal ortamlarda 3-4 yıldan sonra meyve vermeye başlar. Hasat yapılacak meyve tam olgunluğa ulaştığında parlak, kiraza benzeyen meyveler verir. Genel olarak yılda bir kez kahve hasadı yapılır. Colombia gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde yılda iki kez de hasat yapılabilir. Kahve hasadı hem elle hem de makime ile yapılabilir.

Kahve Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Kahve tropikal ve ekvatoral bölgelerde ideal olarak yetişir. Aslında kahve ekvator çizgisinin 25 derece kuzeyi ile 25 derece güneyi arasındaki bölgelerde yetişir. Günümüzde yaklaşık 80 ülkede küresel ölçekte yetiştiricilik yapan ülkeler; Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya’dır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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