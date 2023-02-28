Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir? Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
ABONE OL

Kuşkonmaz nasıl yetiştirilir? Kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Kuşkonmaz ülkemizin bazı yörelerinde yabani olarak yetişse de aslında oldukça az bilinen bir bitkidir. Bu şifalı bitki hem hastalıkların tedavisinde kullanılır hem de sebze olarak yemeklerde kullanılır. Son yıllarda ülkemizde de popüler olmaya başlayan kuşkonmazın yetiştiriciliği de merak ve ilgi konusu olmuştur. İşte tüm detaylarıyla kuşkonmaz yetiştiriciliği…

Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir? Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
HABERTURK.COM

Kuşkonmaz anavatanı Ön Asya olan çok yıllık bir bitkidir. Yabani olarak birçok bölgede bulunan kuşkonmaz hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkiyi tanıyanlar bunu sebze olarak da kullanmaktadır. Hatta bazı yörelerde bu yabani formaların satışı da yapılmaktadır. Yabani formları ülkemizde de bulunmaktadır. Avrupa ve Asya’da ise kuşkonmazın 100’e yakın yabani türü bulunmaktadır. Kuşkonmaz son yıllarda ülkemizde de talep gören bir ürün haline gelmiştir. Bu talep ardından kuşkonmaz yetiştiriciliğini de gündeme getirmiştir. Kuşkonmaz nasıl yetişir? Kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? işte gurme bir olarak adlandırılan kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili tüm merak edilenlerin sizler için araştırdık.

Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?

Kuşkonmaz nasıl yetiştirilir sorusundan önce kuşkonmazın iklim ve toprak isteklerini incelemek yerinde olacaktır. Kuşkonmaz fide olarak toprağa ekildiği dönem de dahil olmak üzere yoğun ve oldukça gelişmiş bir kök yapısına sahip bir bitkidir. İlk ekildiği yılda kuşkonmazın köklerindeki pençe sayıları 10-14’ü bulabilir. Ve 4 ila 7 mm arasında kalınlıklara ulaşabilirler. Depo kök diye adlandırılan bu köklerin üzerinde az da olsa saçak kök bulunur. Ve bu köklerin kalınlıkları 50 cm’e kadar derinliğe inebilirler. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde toprak hayati bir öneme sahiptir. Kuşkonmaz birçok toprak yapısına uyum sağlayabilmektedir. Yine de geçirgen, hafif bünyeli, kumlu ya da kumlu-tınlı ve hafif kireçli topraklarda daya iyi yetişebilmektedir. Burada toprak iyi drene edilmeli, su tutmamalıdır. Topraktaki pH değerinin 6.5 seviyesinin altında olması önerilmektedir. Kuşkonmazın toprak altında kalan pençeleri aşırı soğuklarda bile kendini koruyabilmekte zarar görmemektedir. Bitkilerin verimli gelişebilmesi için gerekli minimum sıcaklık 10o derecedir. İdeal sıcaklık değeri ise 18o derecedir. Şimdi kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır başlığını inceleyebiliriz.

Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kuşkonmazın her türlü toprakta kendine yaşam alanı bulduğundan söz etmiştik. Yine de bu bitkinin iyi ve kaliteli ürünler verebilmesi için bazı özel istekleri vardır. Fide yöntemi ile yetiştirilen kuşkonmazın istekleri;

  • Kuşkonmaz yetiştirilecek toprak taşlardan ve yabani otlardan temizlenmelidir. Toprağa iyi bir drenaj sistemi yapılarak, toprak derin bir şekilde sürülmelidir. Aynı zamanda toprak analiz ettirilmeli ve bu sonuçlara göre toprak organik bakımdan zenginleştirilmelidir.
  • Fidelerin dikeleceği alanda dikim hendeklerinin aralığı 2 ila 3 metre arasında, 15 cm derinliğe ve eni de 40 cm olacak biçimde belirlenen boyuna bir hat çizilir.
  • Bu bitki sıra arası 20-30 cm aralıkta olmalı, tek ve çift sıra şeklinde bir ekim yapılmalıdır.
  • Ayrıntı bir bilgi kuşkonmaz tohumlarından elde edilen fidelere “pençe” ismi verilmektedir.
  • Kuşkonmaz yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da alandaki dekar başına toprakta 50 metrekarelik yastıklar hazırlanmalıdır. Hazırlanan yastıklara 10 x 10 cm aralığında ve kare şeklinde dikim yapılmalıdır. Çimlenmeyi önlemek için dikim işlemi 2-3 cm derinliğe yapılmalıdır.
  • Bu hendekler bölgedeki hakim rüzgarın yönüne göre ayarlanmalıdır. Bu sayede bitki gerektiği gibi hava alacak ve aşırı nemden korunacaktır.
  • Dikim işlemi havalar ısınmaya başladığında yani ilkbahar döneminde yapılır.
  • Düzenli sulama ve bakımla kuşkonmaz fideleri sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. İlk yıl yaklaşık 30 cm’e kadar büyüyebilirler.
  • Bu fideler sonbahar mevsiminde kurur ve kış mevsimini kuru bir şekilde geçirirler.
  • Kuşkonmazın ilk ve ikinci yılında ürün alınmaz. Üçüncü yıldan sonra kuşkonmaz kaliteli ürünler vermeye başlar.

Kuşkonmaz Türkiye'de Yetişir Mi?

Kuşkonmaz bitkisi ülkemizde bazı bölgelerde yetişse de fazla bilinen bir bitki değildir. Aydın, Muğla ve mersin bölgeleri kuşkonmaz yetiştiriciliği için uygun bir iklime sahiptir. Buradan hareketle kuşkonmazın son yıllarda üretimine ağırlık verilmiştir. Kuşkonmaz iklim ve toprak yapısın dikkate alındığında ticari değeri yüksek bir bitkidir. Diğer yandan ülkemizde İzmir, Eskişehir, Muğla, Mersin, Edirne ve Erzurum’da üretimi yapılmaktadır.

Kuşkonmaz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kuşkonmaz bitkisi ekildiği yıl ürün vermez. İkinci yıl da az miktarda verir. Tam anlamıyla 3. Yıldan sonra ürün vermeye başlar.

Kuşkonmaz Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Kuşkonmaz iklim isteği konusunda hassas bir bitki değildir. Dünyadaki dağılımına baktığımızda Afrika’dan Kuzey Avrupa ülkelerine kadar kendine geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Belli dönemlerde sıcaklık ve soğuklanma ihtiyacı duyar. Bitkinin hasat zamanının az yağışlı hatta yağışsız geçmesi gerekmektedir.

Kuşkonmaz anavatanı Ön Asya olan çok yıllık bir bitkidir. Yabani olarak birçok bölgede bulunan kuşkonmaz hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkiyi tanıyanlar bunu sebze olarak da kullanmaktadır. Hatta bazı yörelerde bu yabani formaların satışı da yapılmaktadır. Yabani formları ülkemizde de bulunmaktadır. Avrupa ve Asya’da ise kuşkonmazın 100’e yakın yabani türü bulunmaktadır. Kuşkonmaz son yıllarda ülkemizde de talep gören bir ürün haline gelmiştir. Bu talep ardından kuşkonmaz yetiştiriciliğini de gündeme getirmiştir. Kuşkonmaz nasıl yetişir? Kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? işte gurme bir olarak adlandırılan kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili tüm merak edilenlerin sizler için araştırdık.

Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?

Kuşkonmaz nasıl yetiştirilir sorusundan önce kuşkonmazın iklim ve toprak isteklerini incelemek yerinde olacaktır. Kuşkonmaz fide olarak toprağa ekildiği dönem de dahil olmak üzere yoğun ve oldukça gelişmiş bir kök yapısına sahip bir bitkidir. İlk ekildiği yılda kuşkonmazın köklerindeki pençe sayıları 10-14’ü bulabilir. Ve 4 ila 7 mm arasında kalınlıklara ulaşabilirler. Depo kök diye adlandırılan bu köklerin üzerinde az da olsa saçak kök bulunur. Ve bu köklerin kalınlıkları 50 cm’e kadar derinliğe inebilirler. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde toprak hayati bir öneme sahiptir. Kuşkonmaz birçok toprak yapısına uyum sağlayabilmektedir. Yine de geçirgen, hafif bünyeli, kumlu ya da kumlu-tınlı ve hafif kireçli topraklarda daya iyi yetişebilmektedir. Burada toprak iyi drene edilmeli, su tutmamalıdır. Topraktaki pH değerinin 6.5 seviyesinin altında olması önerilmektedir. Kuşkonmazın toprak altında kalan pençeleri aşırı soğuklarda bile kendini koruyabilmekte zarar görmemektedir. Bitkilerin verimli gelişebilmesi için gerekli minimum sıcaklık 10o derecedir. İdeal sıcaklık değeri ise 18o derecedir. Şimdi kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır başlığını inceleyebiliriz.

Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kuşkonmazın her türlü toprakta kendine yaşam alanı bulduğundan söz etmiştik. Yine de bu bitkinin iyi ve kaliteli ürünler verebilmesi için bazı özel istekleri vardır. Fide yöntemi ile yetiştirilen kuşkonmazın istekleri;

  • Kuşkonmaz yetiştirilecek toprak taşlardan ve yabani otlardan temizlenmelidir. Toprağa iyi bir drenaj sistemi yapılarak, toprak derin bir şekilde sürülmelidir. Aynı zamanda toprak analiz ettirilmeli ve bu sonuçlara göre toprak organik bakımdan zenginleştirilmelidir.
  • Fidelerin dikeleceği alanda dikim hendeklerinin aralığı 2 ila 3 metre arasında, 15 cm derinliğe ve eni de 40 cm olacak biçimde belirlenen boyuna bir hat çizilir.
  • Bu bitki sıra arası 20-30 cm aralıkta olmalı, tek ve çift sıra şeklinde bir ekim yapılmalıdır.
  • Ayrıntı bir bilgi kuşkonmaz tohumlarından elde edilen fidelere “pençe” ismi verilmektedir.
  • Kuşkonmaz yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da alandaki dekar başına toprakta 50 metrekarelik yastıklar hazırlanmalıdır. Hazırlanan yastıklara 10 x 10 cm aralığında ve kare şeklinde dikim yapılmalıdır. Çimlenmeyi önlemek için dikim işlemi 2-3 cm derinliğe yapılmalıdır.
  • Bu hendekler bölgedeki hakim rüzgarın yönüne göre ayarlanmalıdır. Bu sayede bitki gerektiği gibi hava alacak ve aşırı nemden korunacaktır.
  • Dikim işlemi havalar ısınmaya başladığında yani ilkbahar döneminde yapılır.
  • Düzenli sulama ve bakımla kuşkonmaz fideleri sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. İlk yıl yaklaşık 30 cm’e kadar büyüyebilirler.
  • Bu fideler sonbahar mevsiminde kurur ve kış mevsimini kuru bir şekilde geçirirler.
  • Kuşkonmazın ilk ve ikinci yılında ürün alınmaz. Üçüncü yıldan sonra kuşkonmaz kaliteli ürünler vermeye başlar.

Kuşkonmaz Türkiye'de Yetişir Mi?

Kuşkonmaz bitkisi ülkemizde bazı bölgelerde yetişse de fazla bilinen bir bitki değildir. Aydın, Muğla ve mersin bölgeleri kuşkonmaz yetiştiriciliği için uygun bir iklime sahiptir. Buradan hareketle kuşkonmazın son yıllarda üretimine ağırlık verilmiştir. Kuşkonmaz iklim ve toprak yapısın dikkate alındığında ticari değeri yüksek bir bitkidir. Diğer yandan ülkemizde İzmir, Eskişehir, Muğla, Mersin, Edirne ve Erzurum’da üretimi yapılmaktadır.

Kuşkonmaz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kuşkonmaz bitkisi ekildiği yıl ürün vermez. İkinci yıl da az miktarda verir. Tam anlamıyla 3. Yıldan sonra ürün vermeye başlar.

Kuşkonmaz Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Kuşkonmaz iklim isteği konusunda hassas bir bitki değildir. Dünyadaki dağılımına baktığımızda Afrika’dan Kuzey Avrupa ülkelerine kadar kendine geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Belli dönemlerde sıcaklık ve soğuklanma ihtiyacı duyar. Bitkinin hasat zamanının az yağışlı hatta yağışsız geçmesi gerekmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lavanta Nasıl Yetiştirilir? Lavanta Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Lavanta nasıl yetiştirilir?
Kültür Mantarı Nasıl Yetiştirilir ve Ne Kadar Sürede Yetişir? Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
KISAYOL Kültür mantarı nasıl yetiştirilir?
Maydanoz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Maydanoz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Maydanoz nasıl saklanır?
Muz Nasıl Yetişir? Muz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Muz nasıl yetişir?
Muz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Muz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Muz nasıl saklanır?
Mısır Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Mısır Saklama Yöntemleri
KISAYOL Mısır buzluğa nasıl konur?
Mercimek Nasıl Yetişir? Mercimek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Mercimek nasıl yetişir?
Patates Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Patates Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patates nasıl saklanır?
Pestil Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Pestil Saklama Yöntemleri
KISAYOL Pestil nasıl saklanır?
Patlıcan Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Patlıcan Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patlıcan buzluğa nasıl konur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.