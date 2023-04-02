"HAYATIMIZIN YENİ IŞIĞI"

Kaley Cuoco, duygularını "Hayatımızın yeni ışığı! Bu küçük mucize için çok sevinçli ve minnettarız" sözleriyle dile getirdi. Cuoco ayrıca, "Son birkaç günde bize çok yardımcı olan doktorlara, hemşirelere, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnanılmayacak kadar mutluyuz" ifadesini kullandı.