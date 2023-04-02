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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaley Cuoco anne oldu

'The Big Bang Theory' dizisinin yıldızı Kaley Cuoco, ilk bebeğine kavuştu. Kız bebek dünyaya getiren oyuncu, bebeğine 'Matilda Carmine Richie Pelphrey' adını verdi

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  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    Kendisi gibi oyuncu olan Tom Pelphery ile aşk yaşayan Kaley Cuoco, müjdeyi duyurdu. Kız bebek dünyaya getiren 37 yaşındaki oyuncu, ilk kez anne olma sevincini yaşadı.
  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    Bebeğini 30 Mart'ta dünyaya getirdiğini ifade eden Kaley Cuoco, pek çok meslektaşının aksine kızının yüzünün göründüğü bir fotoğrafı da paylaştı.
  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    "HAYATIMIZIN YENİ IŞIĞI"

    Kaley Cuoco, duygularını "Hayatımızın yeni ışığı! Bu küçük mucize için çok sevinçli ve minnettarız" sözleriyle dile getirdi. Cuoco ayrıca, "Son birkaç günde bize çok yardımcı olan doktorlara, hemşirelere, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnanılmayacak kadar mutluyuz" ifadesini kullandı.
  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    Kaley Cuoco, hamile olduğunu 2022'nin ekim ayında "Bebek Pelphrey 2023'te geliyor" diyerek duyurmuştu.
  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    "HİÇ PLANIM YOK"

    Entertainment Tonight'a konuşan Kaley Cuoco, ebeveynlikle teknikleriyle ilgili hiç kitap okumadığını söyleyerek, "Hiç planım yok ve ne tür bir anne olacağıma dair hiç okumadım. Hiçbir zaman hazırlanan biri olmamışımdır. Harika olacak, sürece inanıyorum" demişti.
  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    "ANNEM 20 YILDIR TORUN BEKLİYOR"

    Annesinin büyükanne olma ihtimali konusunda özellikle heyecanlı olduğunu ifade eden Kaley Cuoco, "Annem harika biridir. 20 yıldır torun bekliyor. Çok heyecanlı" demişti.
  • Kaley Cuoco anne oldu: Hayatımızın yeni ışığı - Magazin haberleri

    BİR YILDIR BİRLİKTELER

    Öte yandan Kaley Cuoco ve Tom Pelphery, Nisan 2022'de ajansları tarafından düzenlenen bir galada tanışmıştı. Çift, bir ay sonra da ilişkilerini sosyal medyada ilan etmişti.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News

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