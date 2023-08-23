Kalpli kurabiye tarifi ve yapılışı: Kalpli kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Yemek yaparken sevgiyle yapmak yapılan yemeğin lezzetini arttırdığı söylenir. Bazı tarifler var ki sevgiyle yaptığınız yiyeceğe şekil verirken sevginizi göstermenize sağlar. Doğum günü, yıl dönümü, sevgililer günü gibi kalp temasının öne çıktığı zamanlarda kalpli kurabiye yaparak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir günde çocuklarınıza, eşinize, aile veya arkadaşlarınıza da kalpli kurabiye ikram ederek günün sevgiyle geçmesini sağlayabilirsiniz. Gelin, kalpli kurabiye nasıl yapılır, kalpli kurabiye tarifi nasıl birlikte bir göz atalım.
Kurabiye, çay yanına yakıştığı gibi kahve yanına da çok yakışan hem doyurucu hem de pratik bir tarif olarak karşımıza çıkar. Kurabiyeler genelde yuvarlak olarak yapılsa da aslında birçok çeşitte ve renkte kurabiye yapmak mümkün. Elinizde kurabiye şekil verme aparatı var ise istediğiniz her şekilde kurabiye yapabilirsiniz. Eğer aparatınız yoksa el becerinizle kurabiye hamuruna şekil verebilirsiniz. Kalpli kurabiye yapımı diğer hamur işlerine göre daha pratik ve kolay bir tariftir. Çat kapı gelen misafirleriniz için çay veya kahvenin yanına hemen bir kurabiye yapıp fırına atabilirsiniz.
Kalpli kurabiye yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Eğer bu aşamalara dikkat eder ve uygularsanız lezzetli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Öncelikle kurabiye yapımı için mutlaka oda ısısında yumuşamış margarin veya tereyağı kullanmanız gerekir. Yumuşamamış tereyağı hamura yedirmek zor olmaktadır. Kalpli kurabiye yaparken fırınınızı mutlaka önceden ısıtmanız gerekir. Isıtılmamış fırına kurabiye hamurunu koyduğunuzda kurabiyelerinizin yayılmasına sebep olabilirsiniz.
Siz de kalpli ve renkli kurabiye yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz kalpli kurabiye tarifini evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Gelin, kalpli kurabiyenin tarifine bakalım.
Kalpli Kurabiye Malzemeleri
Hamuru için:
Üzeri için:
Kalpli Kurabiye Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Bir hamur bezemizi kenara alalım diğerinin üzerine un serperek tezgâhta merdane yardımı ile açmaya başlayalım.
Afiyet olsun!