Mantar Kurabiye tarifi ve yapılışı: Mantar Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kurabiye, küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği yiyecekler arasında yerini alır. Çay saatlerinde veya kahve eşlikçisi olarak tüketilen kurabiyelere birçok şekil verilebilmektedir. Kurabiyelere şekil vermek için bazı aparatlar kullanılırken eğer bir aparatınız yok ise evde bulunan bir takım malzemeyle kurabiyelerinize şekil verebilirsiniz. Peki, soda şişesi kullanarak mantar şekilli kurabiye yapabileceğinizi biliyor musunuz? Mantar kurabiye tarifi ile siz de kolaylıkla kurabiye yapabilir, misafirlerinize lezzetli ve göz dolduran sunum tabakları hazırlayabilirsiniz.

Sevdiklerinizle güzel bir çay saati geçirmek istediğinizde ikram edeceğiniz yiyeceklerin göz doldurmasını ve lezzetiyle herkesin büyülenmesini istemeniz en doğal hakkınız! Göz alıcı sunum masaları hazırlamak, lezzetli hamur işi ve salatalar yapmak sevdiğiniz kişiler için olunca daha keyifli hale gelmektedir. Siz de aileniz veya misafirlerinize yapmak için kurabiye tarifi arıyor iseniz tam olmanız gerektiği yerdesiniz. Sizin için derlediğimiz mantar şekilli kurabiye tarifini yaparak hem çocukların hem de büyüklerin kalbini fethetmeniz mümkün.

Mantar kurabiye yapılışı diğer şekilsiz kurabiyeler kadar kolay ve pratik bir şekilde yapılır. Çat kapı gelen misafiriniz geldi ve çayın yanına bir takım aperatif yiyecekler yapmanız gerektiğinde hızlı bir şekilde mantar kurabiye tarifi uygulayabilirsiniz. Şekilli kurabiye yapmak için kullanılan araç gereçler herkesin evinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda pratik yöntemler kullanmak önemli. Eğer evinizde soda şişesi var ise siz de kolaylıkla mantar kurabiye yapabilir ve keyifle tüketebilirsiniz. Soda şişesi bulamadığınız da ufak bir şişe kapağını da kullanabilirsiniz.

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Mantar kurabiye yapımı için kurabiye malzemeleri dışında bir de soda şişesine ihtiyacınız olacak. Eğer soda şişeniz bulunmuyor ise şişe kapağı kullanarak da mantar şeklini verebilirsiniz. Mantar kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalara dikkat ettiğinizde lezzeti yerinde bir kurabiye yapmış olursunuz. Öncelikle kurabiye yapımı için kullanacağınız margarin veya tereyağını mutlaka oda ısısına getirmeniz gerekir. Oda ısısına gelen katı yağ kurabiye hamuru içerisinde güzelce eriyecektir. Hazırladığınız kurabiyeleri tepsiye dizerken aralarında boşluk bırakmanız kabaran kurabiyelerin birbirine yapışmasını önler.

Kaç kişilik:1 tepsi

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:15 dakika

Kalori:1 porsiyon 447 kalori

Mantar Kurabiye Malzemeleri

1 tane yumurta

125 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş)

½ su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı mısır nişastası

1 paket vanilya tozu

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı un

Üzeri için:

1 yemek kaşığı kakao

Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle kurabiye yapmaya başlamadan önce tereyağımızı oda sıcaklığına getirelim.

Derin bir karıştırma kabının içerisine tereyağını ekleyelim.

Ardından pudra şekeri ve 1 adet yumurtayı da ekleyelim.

Güzelce karıştıralım.

Üzerine mısır nişastasını koyalım.

1 paket vanilyayı ilave edelim.

1 paket kabartma tozunu da ilave edip unu eleyerek kontrollü bir şekilde ekleyelim.

Kurabiye hamurumuzu yoğuralım ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Hamurumuzun hafif sert bir hamur olması gerekir.

Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım.

Elimizde yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine aralıklı bir şekilde dizelim.

Ufak bir şişe kapağı kullanabilir ya da soda şişesinin ağız kısmını da şekil verme işlemi sırasında kullanabilirsiniz.

Şişe kapağının ağzını kakaoya bulayalım.

Ardından da kurabiyelerin üzerine bastıralım, böylece mantar şekli vermiş olacağız.

Fırınımızı önceden ısıtalım.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim.

Pişme işlemi fırından fırına farklılık gösterebilir bu sebeple pişirme işlemini kontrollü bir şekilde yapalım.

Mantar kurabiyeleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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