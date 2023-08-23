Mantar Kurabiye tarifi ve yapılışı: Mantar Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kurabiye, küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği yiyecekler arasında yerini alır. Çay saatlerinde veya kahve eşlikçisi olarak tüketilen kurabiyelere birçok şekil verilebilmektedir. Kurabiyelere şekil vermek için bazı aparatlar kullanılırken eğer bir aparatınız yok ise evde bulunan bir takım malzemeyle kurabiyelerinize şekil verebilirsiniz. Peki, soda şişesi kullanarak mantar şekilli kurabiye yapabileceğinizi biliyor musunuz? Mantar kurabiye tarifi ile siz de kolaylıkla kurabiye yapabilir, misafirlerinize lezzetli ve göz dolduran sunum tabakları hazırlayabilirsiniz.
Sevdiklerinizle güzel bir çay saati geçirmek istediğinizde ikram edeceğiniz yiyeceklerin göz doldurmasını ve lezzetiyle herkesin büyülenmesini istemeniz en doğal hakkınız! Göz alıcı sunum masaları hazırlamak, lezzetli hamur işi ve salatalar yapmak sevdiğiniz kişiler için olunca daha keyifli hale gelmektedir. Siz de aileniz veya misafirlerinize yapmak için kurabiye tarifi arıyor iseniz tam olmanız gerektiği yerdesiniz. Sizin için derlediğimiz mantar şekilli kurabiye tarifini yaparak hem çocukların hem de büyüklerin kalbini fethetmeniz mümkün.
Mantar kurabiye yapılışı diğer şekilsiz kurabiyeler kadar kolay ve pratik bir şekilde yapılır. Çat kapı gelen misafiriniz geldi ve çayın yanına bir takım aperatif yiyecekler yapmanız gerektiğinde hızlı bir şekilde mantar kurabiye tarifi uygulayabilirsiniz. Şekilli kurabiye yapmak için kullanılan araç gereçler herkesin evinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda pratik yöntemler kullanmak önemli. Eğer evinizde soda şişesi var ise siz de kolaylıkla mantar kurabiye yapabilir ve keyifle tüketebilirsiniz. Soda şişesi bulamadığınız da ufak bir şişe kapağını da kullanabilirsiniz.
Mantar kurabiye yapımı için kurabiye malzemeleri dışında bir de soda şişesine ihtiyacınız olacak. Eğer soda şişeniz bulunmuyor ise şişe kapağı kullanarak da mantar şeklini verebilirsiniz. Mantar kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalara dikkat ettiğinizde lezzeti yerinde bir kurabiye yapmış olursunuz. Öncelikle kurabiye yapımı için kullanacağınız margarin veya tereyağını mutlaka oda ısısına getirmeniz gerekir. Oda ısısına gelen katı yağ kurabiye hamuru içerisinde güzelce eriyecektir. Hazırladığınız kurabiyeleri tepsiye dizerken aralarında boşluk bırakmanız kabaran kurabiyelerin birbirine yapışmasını önler.
Mantar Kurabiye Malzemeleri
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Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!