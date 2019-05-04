İzmir’den Bodrum’a giden Eyüp Özay, yanından geçen tırın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini gördü. Cep telefonuna sarılan Özay, tırın bir anda savrulduğu anı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

ELEKTRONİK MALZEMELER YOLA SAVRULDU

İHA'da yer alan habere göre facianın eşiğinden dönülen kazada, tır kasasının bir anda savrulduğu ve içerisinde bulunan elektronik malzemelerinin İzmir, Aydın otobanına savrulduğu görülüyor. Son anda bir hamle ile tırın devrilmesini engelleyen tır şoförü, aracı güçlükle durdurdu. O anda tırın sağından ve solundan araç geçmemesi ise olası bir faciayı engellemiş oldu.

"TIRIN KASASI BİR ANDA SAVRULDU"

Yaşanan korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Özay ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aydın otobanından Bodrum istikametine doğru ilerliyordum. Torbalı mevkiine geldiğimde bir anda önümde seyreden tırın arka kasasının savrulduğunu gördüm. O anda bende aracımla yavaşladım. Tırın kasasında bulunan elektronik malzemelerin ve lastiğin yola savrulduğunu gördüm. Neyse ki tırın şoförü aracı kontrol altında tuttu ve büyük bir kazanın eşiğinden döndük."