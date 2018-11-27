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Kampusün içinde kamyonetin kasasının kapağı başına çarptı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük (21), üniversite kampusu içerisindeki bir kamyonetin kasasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

27.11.2018 - 07:35 | Güncelleme: DHA

Başkent'teki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ( ODTÜ) dün inanılmaz bir kaza yaşandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampusü 100. Yıl Mahallesi'ndeki A4 Kapısı'ndan Doğu Yurtlar Bölgesi'ne inen yokuşta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasası yokuş çıkarken aniden açılarak bu sırada kaldırımda yürüyen öğrenci İrem Kütük'ün kafasına çarptı. Çevrede bulunanların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrem Kütük ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İrem Kütük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AMBULANSIN GEÇİKTİĞİ İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerine kaza sonrasında e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yaparak İrem Kütük'ün talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. 
Görgü tanıkları, kazanın saat 12.00 sıralarında Doğu Yurtlar Bölgesi'ne inen yokuşta meydana geldiğini ve kazanın ardından önce üniversitenin sağlık merkezinin ambulansının olay yerine ulaştığını, ancak müdahalede yetersiz kaldığı için saat 12.25'te başka bir ambulansın olay yerine gelerek öğrenciyi hastaneye kaldırdığını öne sürdü.

ÖĞRENCİLERİN YÜRÜME ALANI

Öğrenciler, İrem Kütük'ün yaşamını yitirdiği ODTÜ A4 Giriş Kapısı'nın öğrenciler tarafından en yoğun yaya bölgesi olarak kullanılan alan olduğunu belirtilerek burada ağır vasıta türü araçların bulunmasına tepki gösterdi. İrem Küçük'ün memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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