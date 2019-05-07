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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kan aldırmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

2019 Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya devam ediyor. Peki, kan aldırmak orucu bozar mı? İşte cevabı...

Kan aldırmak orucu bozar mı

İslam alemi için en önemli olan aylardan biri olan Ramazan ayının başlaması ile orucu bozan durumlar merak ediliyor. Merak edilen bu konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı aydınlattı. İşte açıklamalar...

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.),“Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).
Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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